Россиянам придеть ждать шенгенские визы до полугода

«С 12 сентября Евросоюз остановит соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией». Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, передает AP.

По ее словам, «граждане России не должны иметь легкий доступ в Евросоюз».

«Сегодня Еврокомиссия одобрила предложение о полной остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией. В данный момент нет оснований доверять и предоставлять России какие-либо привилегии», — заявила Йоханссон.

Кроме того, в Еврокомиссии надеются, что не входящие в Шенгенскую зону Болгария, Румыния и другие страны ЕС также сократят выдачу виз россиянам.

Вот что теперь изменится:

— для россиян, желающих получить визу, сбор увеличится с 35 до 80 евро;

— чтобы подать заявление на визу, необходимо будет собирать больше документов;

— время обработки заявлений увеличится до 15 дней. При этом сроки выдачи виз могут увеличиться до полугода;

— получить многократные визы станет сложнее. Однако ЕС намерен упростить получение шенгенов для студентов, журналистов, активистов и представителей гражданского общества.