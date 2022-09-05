Россиянам придеть ждать шенгенские визы до полугода
«С 12 сентября Евросоюз остановит соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией». Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, передает AP.
По ее словам, «граждане России не должны иметь легкий доступ в Евросоюз».
«Сегодня Еврокомиссия одобрила предложение о полной остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией. В данный момент нет оснований доверять и предоставлять России какие-либо привилегии», — заявила Йоханссон.
Кроме того, в Еврокомиссии надеются, что не входящие в Шенгенскую зону Болгария, Румыния и другие страны ЕС также сократят выдачу виз россиянам.
Вот что теперь изменится:
— для россиян, желающих получить визу, сбор увеличится с 35 до 80 евро;
— чтобы подать заявление на визу, необходимо будет собирать больше документов;
— время обработки заявлений увеличится до 15 дней. При этом сроки выдачи виз могут увеличиться до полугода;
— получить многократные визы станет сложнее. Однако ЕС намерен упростить получение шенгенов для студентов, журналистов, активистов и представителей гражданского общества.