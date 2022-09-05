Напал, украл 604 маната и сел на 10 лет

Как сообщает haqqın.az, Самир Худавердиев планировал ограбить Гамида Агаева, который занимался обменом валюты возле железнодорожного вокзала, зная, что тот постоянно носит с собой деньги. С этой целью он несколько месяцев следил за Агаевым. Худавердиев узнал адрес, по которому проживала его жертва, и нашел информацию о членах семьи Агаева.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 40-летним жителем Баку Самиром Худавердиевым, обвиняемым в нападении и грабеже.

17 января Худавердиев увидел Агаева возле станции метро «28 Мая» и последовал за своей жертвой. Не подозревая, что за ним следят, Агаев сел на поезд Баку - Сумгаит. Худавердиев видел, как Агаев вышел из поезда в районе железнодорожной станции Баладжары, и последовал за ним.

Выждав момент, Худавердиев напал на Агаева и несколько раз ударил камнем по голове. В результате последний упал и потерял сознание. Худавердиев нашел в карманах пожилого мужчины в общей сложности 604 маната в различных валютах. Через неделю после инцидента Худавердиева задержали в Наримановском районе и передали следствию.

Обвиняемый Самир Худавердиев признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он заявил, что за 6 месяцев до инцидента вышел из колонии, жил в арендованной квартире и подрабатывал рабочим.

«Я сказал Гамиду, что один из его сыновей звонит моей сестре. Тот ответил, что это невозможно. Чтобы отвлечь Гамида, я дал ему свой телефон, чтобы он посмотрел последние звонки. В этот момент я подобрал камень с земли и ударил его по голове. Сунул руку в карман его пальто и забрал все деньги. Их я потратил на личные нужды. Сожалею о том, что сделал».

Потерпевший Гамид Агаев обратил внимание суда на то, что деньги ему до сих пор не возвращены, и попросил назначить Худавердиеву соответствующее наказание.

Решением суда Самир Худавердиев приговорен к 10 годам колонии особого режима.