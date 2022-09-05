Шольц отказал Украине в поставках Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увеличении военной поддержки, высказанную во время визита украинского главы правительства в Берлин, пишет газета Die Welt.

В частности, тогда речь шла о современных танках Leopard 2. Немецкая машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) еще 8 апреля изъявила готовность поставить Киеву 100 танков Leopard 2A7, а также запасные части к ним и учебные материалы, на общую сумму в 1,55 млрд евро. Первые экземпляры могли быть переданы через 36 месяцев после заключения контракта. Предложение KMW и стало основанием для просьбы премьер-министра Украины.

Однако, как сообщает издание, канцлер Германии отказался одобрить экспортную лицензию, а его заявления в целом были «общими и неконкретными».

«Шольц продемонстрировал отсутствие готовности изменить свою отрицательную позицию в вопросе о поставках Leopard 2», - написала газета.