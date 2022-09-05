«Украина выполнила почти 70% Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Планируется, что в следующем году Киев сможет перейти к переговорному процессу относительно членства». Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью Bloomberg.

Он отметил, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – «это огромная поддержка в борьбе против России».

Премьер Шмыгаль также подчеркнул, Россия ведет войну не только против Украины, но и гибридную войну против Европы.

«Газовый и нефтяной шантаж, дезинформационные и кибератаки, продуктовый и миграционный кризисы - все это из-за преднамеренных действий России. Только объединенными мы сможем выиграть эту войну и отстоять принципы демократии и свободы. Во время визита в Брюссель увидели это понимание у европейских лидеров. И имеем полную уверенность, что они будут стоять с Украиной до нашей победы», - сказал он.