В России обеспокоены возвращением террористов

«Боевики-террористы, которые возвращаются в Россию из горячих точек, представляют собой угрозу для безопасности страны, так как получают навыки диверсионной деятельности». Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

По его словам, эти люди прошли идеологическую обработку, получили навыки диверсионно-террористической деятельности и ориентированы на автономное ведение пропаганды и вербовки среди местного населения, подготовку и осуществление терактов.

По словам Кокова, еще одним негативным фактором является рост масштабов незаконной миграции из Афганистана и государств Ближнего Востока и Северной Африки, который провоцирует повышение экстремистской активности и проявления ксенофобии и национализма.