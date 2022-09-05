Латвия остановила выдачу ВНЖ россиянам и белорусам

«Гражданам Российской Федерации и Беларуси до 30 июня 2023 года не будут выдавать виды на жительство в Латвии. Кабинет министров страны поддержал соответствующие поправки к закону об иммиграции». Об этом говорится в сообщении правительства Латвии.

В соответствии с поправками предполагается, что граждане и неграждане Латвии, которые хотят стать гражданами иной страны и при этом остаться в Латвии, должны сдать тест на знание государственного языка и подтвердить наличие необходимых финансов.

При этом предлагается сделать исключение для студентов и ученых, которые хотели бы остаться в Латвии после окончания учебы или исследовательских проектов. Также исключения могут сделать для инвесторов и предпринимателей, но их будут тщательно проверять ведомства национальной безопасности.