Лжеимам Бабаев обвинил своих бывших бизнес-партнеров

Ранее пострадавший заявил о том, что Бабаев нанес ему ущерб в размере 500 тысяч манатов.

Как сообщает haqqın.az, в ходе заседания Агиль Бабаев прокомментировал показания Натика Садыгова, потерпевшего по уголовному делу, который являлся партнером Бабаева по сети «ŞaurmaN1» на последнем судебном процессе.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу в отношении Агиля Бабаева, который, выдавая себя за «12-го имама», совершил мошенничество в особо крупном размере.

Подсудимый назвал слова своего экс-партнера по бизнесу «чушью».

«Уважающий себя человек таких вещей не говорит. Если у него есть доказательства, пусть покажет. А он если лжет, то должен получить кару и ответить в следующей жизни!», - сказал он.

Бабаев заявил, что Садыгов руководит действиями всех пострадавших, и что двое пострадавших Аслан и Анар пытались ворваться в его дом.

«Они напали на меня на моей даче, угрожали, говорили, что у них везде есть люди. Потом пришли в мой дом в городе и ограбили его. Во главе всего этого стоит Натик», - заявил лжеимам.

Он также рассказал, что за месяц собирал около 5 тысяч манатов закята. Все эти деньги, по его словам, забирали пострадавшие и раздавали нуждающимся.

Бабаев опроверг слова о строительстве дома для семей шехидов. Он сообщил, что с 1994 года работал в органах внутренних дел, а позже занимался строительным бизнесом при финансовой поддержке своего дяди. И добавил, что после 2006 года стал партнером в компании «ŞaurmaN1» по предложению Натика Садыгова.

Суд продолжится 20 сентября.

Согласно обвинительному заключению, Агиль Бабаев, называя себя «12-м имамом Мехди», с 2007 по 2020 годы, злоупотребляя доверием жителей Баку, присвоил значительную сумму денег. Он собирал с них деньги на якобы благотворительные цели. На организованных им «религиозных» собраниях Бабаев говорил, что был послан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать людям с финансовыми трудностями, подчеркивал, насколько важно верить в него, чтобы избежать мучений загробной жизни и обрести рай. Бабаев умел убеждать людей - те ежемесячно платили ему. Он заверил, что собранные деньги якобы раздаются нуждающимся и неимущим, на них строятся дома для членов семей шехидов и инвалидов войны.

Ущерб, причиненный пострадавшим, составил 2 миллиона 500 тысяч манатов.