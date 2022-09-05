«Improtex Industries» представило новую модель оборудования для разминирования

Прототип нового противотанкового миноискателя Revival T устойчив к 11 кг тротила и оснащен камерой видеонаблюдения 360° FPV и HD-экраном с диагональю 10 дюймов. Он может управляться с расстояния 2000 метров с помощью полностью дистанционной системы управления и совместим со всеми параметрами оборудования заграничного производства, используемого ANAMA. Мощность разминирования этой установки рассчитана на 4500 м2/ч. Это оборудование, разработанное для очистки заминированных территорий Карабах а, может работать при температуре -20° + 55°С.

На «4-й Азербайджанской международной оборонной выставке» завод «Improtex Industries» участвует с оборудованием для разминирования отечественного производства «Revival P» и «Revival T», роботами-миноискателями и пожаротушения, бронированной специальной техникой, а также пожарной машиной.

Устройство противопехотного разминирования «Revival P» производства завода надстроек и металлоконструкций ООО «Improtex Industries» имеет на 11% более широкое оперение, чем другие, способное к раннему обнаружению и уничтожению заминированных территорий, является техникой способной выполнять операции по очистке шахт в диапазоне температур от 0°С до 55°С. Revival P с взрывозащищенной PTZ-камерой с 80-кратным зумом и углом обзора 360° с отслеживанием изображения, оснащена более прочными и устойчивыми к высоким температурам металлическими материалами TUF. Следует отметить, что техника противопехотного разминирования «Revival P» несколько месяцев участвовала в испытаниях, проводимых ANAMA в Карабахе, и показатели и эффективность оборудования были положительно оценены экспертами.

Кроме них ООО «Improtex Industries» представляет бронированную спецтехнику, соответствующую стандарту STANAG 4569. Бронетехника и броня, представленные на выставке, проходят сертификацию у зарубежных экспертов и оценочных фирм.

ООО «Improtex Industries», работающее 9 лет, является передовым заводом металлоконструкций в Кавказском регионе с современным и высокотехнологичным оборудованием. Завод является одним из предприятий с большим производственным потенциалом в стране с 1200 импортозамещающими надстройками, прицепами и полуприцепами, металлоконструкциями. Фабрика постоянно стремится к инновациям, инвестирует в новые дизайнерские проекты и исследования и каждый год представляет публике новый продукт.