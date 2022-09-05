В Армении «разбили лицо» Араму Хачатуряну фото
Бюсты известных армян, установленные в центральном парке города Джермук, подверглись вандализму. Об этом написал на своей странице армянский профессор Самвел Пипоян.
Он отметил, что в парке размещены бюсты Комитаса, Севака, Ованеса Туманяна, Арама Хачатуряна, Мартироса Сарьяна и других.
«Все они практически поломаны. Больно видеть, насколько развился в нас вандализм, пренебрежение к искусству и науке, что такие великолепные работы попираются не только простыми гражданами, но и пренебрегаются государственными и общественными службами», - написал он.