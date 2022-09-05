Япония потратит на похороны Абэ $12 млн

На государственные похороны экс-премьер-министра Японии Сидзо Абэ правительство намерено потратить 1,5 млрд иен ($12 млн), передают японские СМИ.

Отмечается, что сюда включены расходы на обеспечение безопасности и прием для иностранных делегаций. Генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно заявил, что сейчас правительство оценивает траты на безопасность в 800 миллионов иен, а прием для зарубежных гостей – в 600 миллионов.

Церемония состоится 27 сентября в Токио. Ожидается прибытие около шести тысяч гостей. В их число входят более 190 иностранных делегаций.