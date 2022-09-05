Отдел информации 21:16

США строят очередную базу на границе с Турцией. По сообщениям сирийской мониторинговой группы по правам человека (SOHR), речь идет о военной базе в сирийском районе Камышлы, граничащим с Турцией. По данным SOHR, база должна разместиться в селе Накара, в трех километрах к юго-западу от поселка Камышлы. Это уже третья военная база США на сирийско-турецкой границе. Две другие расположены в четырех километрах к северо-западу от населенного пункта Химо, а также в селе Тель-Фарис, неподалеку от аэропорта Камышлы.

Отметим, что аэропорт Камышлы отведен под российскую авиабазу. Как известно, Москва выступает против военного присутствия США в Сирии, и в этом интересы Ирана и Турции полностью совпадают с приоритетами России. В ходе трехстороннего саммита, состоявшегося не так давно в Тегеране, лидеры Турции, России и Ирана заявили, что американские войска должны покинуть территорию Сирии также, как они это сделали в Афганистане. В то же время, США оправдывают военное присутствие в Сирии необходимостью борьбы с фундаменталистами ИГИЛ, а также поддержкой организации «Сирийские демократические силы» на севере Сирии, состоящей из представителей курдских террористических группировок РПК/ОНС. На фоне усиления американского военного присутствия в регионе, поддерживаемые Ираном шиитские группировки возвращаются в районы расположения нефтяных месторождений Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор – явный признак того, что уже в ближайшее время здесь начнутся бои с суннитскими группировками.

Турецкие источники сообщают, что спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Николас Грейнджер встретился с представителями действующих на севере и востоке Сирии оппозиционных группировок, главная цель которых - создание «автономного региона». В этой встрече, на которой обсуждались планы Турции начать новую военную операцию по созданию 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии, приняли участие представители партии «Демократический союз», считающейся филиалом РПК в Сирии, а также других оппозиционных сил, выступающих против сирийского режима и обеспокоенных спецоперациями Турции против высокопоставленных представителей РПК на севере Сирии.