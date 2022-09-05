В Сирии США по одну сторону баррикад, Россия, Турция и Иран – по другую наше поле зрения
США строят очередную базу на границе с Турцией. По сообщениям сирийской мониторинговой группы по правам человека (SOHR), речь идет о военной базе в сирийском районе Камышлы, граничащим с Турцией.
По данным SOHR, база должна разместиться в селе Накара, в трех километрах к юго-западу от поселка Камышлы. Это уже третья военная база США на сирийско-турецкой границе. Две другие расположены в четырех километрах к северо-западу от населенного пункта Химо, а также в селе Тель-Фарис, неподалеку от аэропорта Камышлы.
Отметим, что аэропорт Камышлы отведен под российскую авиабазу. Как известно, Москва выступает против военного присутствия США в Сирии, и в этом интересы Ирана и Турции полностью совпадают с приоритетами России.
В ходе трехстороннего саммита, состоявшегося не так давно в Тегеране, лидеры Турции, России и Ирана заявили, что американские войска должны покинуть территорию Сирии также, как они это сделали в Афганистане.
В то же время, США оправдывают военное присутствие в Сирии необходимостью борьбы с фундаменталистами ИГИЛ, а также поддержкой организации «Сирийские демократические силы» на севере Сирии, состоящей из представителей курдских террористических группировок РПК/ОНС.
На фоне усиления американского военного присутствия в регионе, поддерживаемые Ираном шиитские группировки возвращаются в районы расположения нефтяных месторождений Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор – явный признак того, что уже в ближайшее время здесь начнутся бои с суннитскими группировками.
Турецкие источники сообщают, что спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Николас Грейнджер встретился с представителями действующих на севере и востоке Сирии оппозиционных группировок, главная цель которых - создание «автономного региона».
В этой встрече, на которой обсуждались планы Турции начать новую военную операцию по созданию 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии, приняли участие представители партии «Демократический союз», считающейся филиалом РПК в Сирии, а также других оппозиционных сил, выступающих против сирийского режима и обеспокоенных спецоперациями Турции против высокопоставленных представителей РПК на севере Сирии.
Участвовавший в этой встрече Амджад Осман Ашшарк, секретарь сирийского Движения за реформы, поделился с изданием Аl-Awsat своим обращением к американскому дипломату, в котором объяснил важность участия в мирном процессе, направленном на урегулирование кризиса в Сирии «Сирийских демократических сил» и других оппозиционных партий, стремящихся к автономии. В частности, Амджад Осман Ашшарк предложил в этой связи усилить давление на режим Башара Асада.
Известно также, что Грейнджер заявил на встрече с противниками режима Асада, что присутствие представителей дипломатической миссии США на севере Сирии является выражением поддержки региона со стороны Вашингтона.
«США четко обозначили свою позицию, заявив, что выступают против военной операции Турции на севере Сирии, - отметил Грейнджер. - В то же время, Вашингтон выражает всестороннюю поддержку поискам политического решения сирийского кризиса».