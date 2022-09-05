Первая речь Трасс: растущие цены, высокооплачиваемые работы и безопасность
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в первой речи на этой должности обещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию, передает Reuters.
Она также анонсировала работу над уменьшением налогов и реформами в службе здравоохранения.
«Мы превратим Великобританию в амбициозную страну с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами, где у всех есть возможности, которых они заслуживают», - заключила она.
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