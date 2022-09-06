Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу направил письмо 25 странам Евросоюза, Верховному представителю ЕС по внешним связям и политике безопасности Жозепу Боррелю, постоянным членам Совета Безопасности ООН, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором объяснил позицию и взгляды Турции на решение проблем в Эгейском море.

В письме говорится, что в Эгейском море существует ряд проблем, в том числе ширина сухопутных вод и национального воздушного пространства, ограничение континентального шельфа и сухопутных вод, нарушение статуса Восточно-Эгейских островов, суверенитет которых по действующим международным договорам не был передан Греции.

В тексте документа также подчеркивается, что Греция имеет 10 морских миль воздушного пространства несмотря на то, что ширина ее наземных вод в Эгейском море составляет всего 6 морских миль.

Турция считает, что проблемы Эгейского моря могут быть решены в рамках международного права путем взаимного признания основных прав и законных интересов двух стран.