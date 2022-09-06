МИД Великобритании возглавил Клеверли

Министерство иностранных дел Великобритании возглавит бывший замглавы МИД Джеймс Клеверли, а Министерство внутренних дел — генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. Об этом объявил офис премьера Великобритании.

Также отмечается, что вице-премьером и главой Минздрава в кабинете Лиз Трасс назначена министр труда Британии Терез Коффи, новым главой Минфина станет министр энергетики Кваси Квартенг.