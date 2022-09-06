Венгрия требует исключения Усманова и Авена из санкционного списка

Венгрия угрожает заблокировать продление санкций Евросоюза против российских олигархов, если из списка не уберут Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, передает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Будапешт также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые в настоящее время находятся под санкциями.

По информации издания, в Брюсселе предполагают, что такими требованиями Будапешт хочет заставить ЕС одобрить выделение средств Венгрии, которое было приостановлено из-за ослабления демократии в стране.