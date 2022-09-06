Байден и Си Цзиньпин встретятся в Индонезии

В рамках саммита G20, который пройдет осенью в Индонезии, состоится встреча президента США и китайского лидера Си Цзиньпина, но при условии, что глава Китая согласится лично принять участие в саммите. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

«Если Си Цзиньпин там будет лично, я уверен, что увижу его, и мы проведем встречу», – сказал Байден журналистам во вторник, 6 сентября.