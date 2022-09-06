СМИ узнали причину отставки посла США в России

Бывший посол США в России Джон Салливан ушел со своей должности из-за того, что состояние его жены, которая давно болела раком, резко ухудшилось. Об этом в своем Twitter написала журналистка Нахал Туси.

«Я только что говорила с Джоном Салливаном. Он назвал мне причину своего ухода: его жена Грейс Родригез была сильно больна раком. Она умерла сегодня», - заявила Туси.

По ее словам, женщина скончалась 5 сентября, на следующий день после того, как стало известно о том, что Салливан завершил свою работу в качестве американского посла и покинул Москву.

Напомним, что Джон Салливан был назначен послом США в Москве в декабре 2019 года.