Зеленский позвонил Трасс

Новый премьер Британии Лиз Трасс провела первый свой разговор после назначения на должность с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Офис украинского лидера.

«Выразил благодарность народу Британии за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Британия готова к ее дальнейшему усилению», - говорится в сообщении Офиса Зеленского.

Лидер Украины также пригласил Лиз Трасс в Украину и обсудил с ней гарантии безопасности.

«Скоординировали дальнейшее давление на Россию. Цель – остановить войну и привлечь виновных к ответственности. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах», - добавил в итоге президент Украины.