США и Россия продолжают диалог по обмену заключенными

«Диалог между Россией и Соединенными Штатами Америки по вопросу обмена заключенными продолжается и после отъезда американского посла Джона Салливана из Москвы». Об этом заявил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Пател.

Отметим, что ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс призвал Россию немедленно отпустить на свободу осужденную на девять лет колонии за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была задержана при прохождении таможенного контроля.