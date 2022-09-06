США и Евросоюз увеличили закупки алюминия и никеля из России в марте-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишет Reuters.

По данным издания, Евросоюз купил на 13% больше алюминия и на 22% больше никеля из России. США увеличили импорт этих металлов из России соответственно на 21% и на 70%.

Примечательно, что ранее страны Запада ввели экономические и финансовые санкции против России после начала войны в Украине, однако запрета на импорт алюминия и никеля среди ограничений не было.