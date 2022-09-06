Пентагон подтвердил: Украина вернула контроль над несколькими селами Херсона
Представитель Министерства обороны США генерал Пэт Райдер во вторник, 6 сентября, подтвердил, что украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона, передает «Украинская правда».
«В Херсонской области мы наблюдаем продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают поступательное движение. Нам известно, что они вернули контроль над несколькими населенными пунктами», – отметил Райдер.
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