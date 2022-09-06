Елизавета II утвердила новый Кабмин Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II утвердила Кабинет министров, сформированный новым премьер-министром страны Лиз Трасс, сообщает Даунинг-стрит.
Напомним, что в новом Кабмине вице-премьером и главой Минздрава стала министр труда Британии Терез Коффи, главой МИД – бывший замглавы МИД Джеймс Клеверли, главой МВД – генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. Министр обороны Британии Бен Уоллес сохранил свой пост.
Накануне экс-министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. После избрания она встретилась с королевой Соединенного Королевства Елизаветой II, и та официально предложила ей сформировать правительство.