Трасс обещала посетить Украину

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, говорится в официальном сообщении Кабмина Соединенного Королевства.

«В своем первом телефонном разговоре с иностранным лидером после вступления в должность премьер-министра Трасс подтвердила свою полную поддержку украинскому лидеру и заявила, что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании», - сказала пресс-секретарь Даунинг-стрит.

Ранее вчера, 6 сентября, лидеры двух стран обсудили необходимость укрепить международную безопасность и меры, необходимые для того, чтобы перерезать поток средств, финансирующих войну в Украине.