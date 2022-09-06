Отдел информации 01:37

Как пишет британская The Guardian, 6 октября в Праге состоится неформальный саммит Евросоюза, на который также приглашены Азербайджан и Армения. На саммите ожидается создание Европейского политического союза – нового органа, который будет заниматься вопросами континентальной безопасности.

Принадлежащая Эммануэлю Макрону идея создания нового политического союза для решения вопросов безопасности в Европе, возникла после российского вторжения в Украину. В мае нынешнего года, после приведения к присяге на второй срок, президент Франции призвал к созданию новой политической организации, которая объединила бы демократии Старого Света. По словам Макрона, чтобы структурировать весь европейский континент, одного Евросоюза недостаточно. «Создание нового европейского политического союза, новой европейской организации может позволить демократическим странам Европы, разделяющим наши ценности, найти новое место для политического сотрудничества», - подчеркнул, в частности, французский президент. По его словам, новая организация может заниматься такими вопросами, как безопасность, энергетика, транспорт, инвестирование в инфраструктуру и создание новых рабочих мест для молодежи. Макрон считает, что членство в этой организации не обязывает страну, не являющуюся членом ЕС, вступать в него. По его мнению, в организацию также могут входить государства, покинувшие Евросоюз. Два месяца спустя, во время визита в Прагу, бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, близкий соратник Эммануэля Макрона и президент Совета Европейского союза, объявил, что в начале октября состоится неформальный саммит Европейского союза для регистрации новой политической структуры. Принимать его будет Чехия, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе.

В список приглашенных на саммит государств, не являющихся членами Европейского союза, помимо Азербайджана и Армении, вошли Украина, Молдова, Грузия, а также шесть стран Западных Балкан. Кроме того, на мероприятие приглашены Норвегия и Швейцария, не входящие в ЕС, а также Великобритания, которая вышла из его рядов. Турция, много лет стремящаяся получить членство в Евросоюзе, приглашение пока не получила. Как пишет The Guardian, против присутствия на саммите Анкары выступают Греция и Кипр. Комментируя эту щепетильную тему, Шарль Мишель сказал, что ЕС должен пригласить Турцию на саммит, но прежде он хотел бы «убедиться в поддержке всех коллег». На вопрос, не будет ли новая организация дублировать деятельность уже существующих общеевропейских органов, таких, например, как ОБСЕ, Шарль Мишель ответил, что европейские лидеры хотят создать «неформальный и очень гибкий орган», больше напоминающий «Большую семерку» или G20.