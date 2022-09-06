В МАГАТЭ не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не может определить, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.
Он добавил, что МАГАТЭ не может следить за военной обстановкой в регионе, так это выходит за рамки полномочий организации.
Ранее во вторник, 6 сентября, МАГАТЭ опубликовало доклад по ситуации на Запорожской атомной станции и призвало остановить обстрелы, создав зону безопасности вокруг станции.
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