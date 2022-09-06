Известную террористку задержали в Стамбульском аэропорту видео
Член террористической организации PKK Айше О. была поймана при попытке вылететь в Адану из аэропорта Стамбула.
Как сообщают турецкие СМИ, сотрудникам Стамбульского управления по борьбе с терроризмом стало известно, что Айше О., которая состоит в террористической организации PKK, должна была вылететь в Адану из аэропорта Стамбула.
Правоохранительные органы приняли меры предосторожности в аэропорту 1 сентября. Полиция опознала прошедшую через регистрацию Айше О. во время дактилоскопической проверки. Она была задержана и доставлена в Стамбульское отделение по борьбе с терроризмом.
Подозреваемая длительное время находилась в розыске по статье «членство в террористической организации».
Terör örgütü PYD/YPG üyesi Ayşe Ö'nün, Adana'ya gitmeye çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı anların görüntüsü paylaşıldı.— Yeni Şafak (@yenisafak) September 6, 2022