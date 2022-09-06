Аналитик израильской разведки в интервью haqqin.az: «Израиль продолжит бомбить иранские базы»

Беседовала: Дарья Храмочкина, собкор 01:57

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) создал на востоке Сирии очередной разведывательный центр. Об этом сообщает The Syrian Observatory for Human Rights. Новость, однако, заключается не в самом факте, поскольку направленная против Израиля активность иранцев в Сирии давно уже никого не удивляет. Поражает место, выбранное для разведывательного центра – город Пальмира в провинции Хомс, являющийся объектом всемирного культурного наследия UNESCO.

Таким образом, Иран продолжает наращивать не только военно-техническую и материальную помощь ливанской «Хезболле», но и собственное военное присутствие в Сирии, что, естественно, не может не беспокоить Израиль, который в последние недели резко активизировал удары по дислоцированным в Сирии иранским объектам и складам боеприпасов. «Атакуя военные объекты Ирана, Израиль преследует сразу несколько целей», - сказала в эксклюзивном интервью haqqin.az Кармит Валенси, старший научный сотрудник и руководитель исследовательской программы по Сирии в Институте исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета, являющаяся также бывшим старшим советником в разведывательном корпусе и бывшим аналитиком в Центре междисциплинарных военных исследований Армии обороны Израиля. По мнению исследовательницы, Израиль намерен использовать все возможности, чтобы остановить возросшие поставки оружия из Ирана в Сирию для проиранских группировок. В частности, этой цели во многом способствует ограничение внимания к Сирии со стороны России, которая не хочет из-за войны в Украине отвлекать силы и ресурсы на конфликт с Тель-Авивом. «Израиль также хочет продемонстрировать Башару Асаду ту цену, которую ему придется заплатить, если он не окажет давление на иранцев и не потребует от них прекратить деструктивные действия с территории Сирии, - подчеркнула Кармит Валенси. - В глобальном смысле на фоне переговоров западной коалиции с Ираном, интенсивные и крайне болезненные для КСИР удары по проиранским объектам являются своеобразным «месседжем» Израиля о том, что атаки по дислоцированным в Сирии базам Ирана и его союзников будут продолжаться как в случае достижения ядерного соглашения с Тегераном, так и в его отсутствие».

Таким образом, по словам эксперта, Израиль преследует три цели: предотвращение наращивания военной мощи «Хезболлы» и других иранских прокси путем срыва поставок стратегического оружия, нанесение ущерба инфраструктуре шиитских подразделений на юге Сирии, развернутых для открытия северного фронта против Израиля, а также организация усилий для подрыва союзнических отношений между Дамаском и Тегераном. «В целом то, что мы называем «кампанией между войнами» (CBW – ред.), на протяжении многих лет имело успех, - отметила Валенси. – Стремление иранцев закрепиться в Сирии в масштабах, которые позволили бы им создать реальную угрозу для наших северных границ, так и не удалось остановить. Израиль нанес значительный ущерб поставкам вооружений, в том числе, компонентов высокоточного оружия, тайно направляемых из Тегерана в Сирию, а также «Хезболле» в Ливан». В то же время, по словам эксперта, межвоенная кампания Израиля в её нынешней форме не может дать адекватные ответы на все иранские вызовы, особенно, на растущую угрозу проекта по производству в Ливане высокоточных ракет, осуществляемого при финансовой и технической поддержке Ирана.