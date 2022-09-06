Аналитик израильской разведки в интервью haqqin.az: «Израиль продолжит бомбить иранские базы»
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) создал на востоке Сирии очередной разведывательный центр. Об этом сообщает The Syrian Observatory for Human Rights.
Новость, однако, заключается не в самом факте, поскольку направленная против Израиля активность иранцев в Сирии давно уже никого не удивляет. Поражает место, выбранное для разведывательного центра – город Пальмира в провинции Хомс, являющийся объектом всемирного культурного наследия UNESCO.
Таким образом, Иран продолжает наращивать не только военно-техническую и материальную помощь ливанской «Хезболле», но и собственное военное присутствие в Сирии, что, естественно, не может не беспокоить Израиль, который в последние недели резко активизировал удары по дислоцированным в Сирии иранским объектам и складам боеприпасов.
«Атакуя военные объекты Ирана, Израиль преследует сразу несколько целей», - сказала в эксклюзивном интервью haqqin.az Кармит Валенси, старший научный сотрудник и руководитель исследовательской программы по Сирии в Институте исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета, являющаяся также бывшим старшим советником в разведывательном корпусе и бывшим аналитиком в Центре междисциплинарных военных исследований Армии обороны Израиля.
По мнению исследовательницы, Израиль намерен использовать все возможности, чтобы остановить возросшие поставки оружия из Ирана в Сирию для проиранских группировок. В частности, этой цели во многом способствует ограничение внимания к Сирии со стороны России, которая не хочет из-за войны в Украине отвлекать силы и ресурсы на конфликт с Тель-Авивом.
«Израиль также хочет продемонстрировать Башару Асаду ту цену, которую ему придется заплатить, если он не окажет давление на иранцев и не потребует от них прекратить деструктивные действия с территории Сирии, - подчеркнула Кармит Валенси. - В глобальном смысле на фоне переговоров западной коалиции с Ираном, интенсивные и крайне болезненные для КСИР удары по проиранским объектам являются своеобразным «месседжем» Израиля о том, что атаки по дислоцированным в Сирии базам Ирана и его союзников будут продолжаться как в случае достижения ядерного соглашения с Тегераном, так и в его отсутствие».
Таким образом, по словам эксперта, Израиль преследует три цели: предотвращение наращивания военной мощи «Хезболлы» и других иранских прокси путем срыва поставок стратегического оружия, нанесение ущерба инфраструктуре шиитских подразделений на юге Сирии, развернутых для открытия северного фронта против Израиля, а также организация усилий для подрыва союзнических отношений между Дамаском и Тегераном.
«В целом то, что мы называем «кампанией между войнами» (CBW – ред.), на протяжении многих лет имело успех, - отметила Валенси. – Стремление иранцев закрепиться в Сирии в масштабах, которые позволили бы им создать реальную угрозу для наших северных границ, так и не удалось остановить. Израиль нанес значительный ущерб поставкам вооружений, в том числе, компонентов высокоточного оружия, тайно направляемых из Тегерана в Сирию, а также «Хезболле» в Ливан».
В то же время, по словам эксперта, межвоенная кампания Израиля в её нынешней форме не может дать адекватные ответы на все иранские вызовы, особенно, на растущую угрозу проекта по производству в Ливане высокоточных ракет, осуществляемого при финансовой и технической поддержке Ирана.
«Передача оружия и совершенствование местных производственных мощностей в Ливане для Сирии и «Хезболлы» продолжаются. Так что, атаки израильских ВВС по предприятиям и складам с оружием – стратегия хоть и успешная, но недостаточная для того, чтобы справиться с широкомасштабным вмешательством и агрессивными планами Ирана в отношении Израиля», - уверена Кармит Валенси.
По этой причине в Израиле в настоящее время идут дебаты о пересмотре израильской стратегии в Сирии. В правящих кругах считают, что усиление воздушных атак обеспечит Израилю адекватное решение иранской проблемы.
«Башар Асад вряд ли ответит на атаки Израиля по своим территориям, он все еще очень слаб, - считает Кармит Валенси. – Чего не скажешь об Иране, ответ которого может быть намного жестче и агрессивнее, чем это было до сих пор. С другой стороны, в данный момент я считаю маловероятным такое развитие событий. В нынешней ситуации Иран вряд ли решится открыть фронт против Израиля, это противоречило бы иранской политики сдержанности, объективно признающей военное преимущество Израиля, а также привело бы к нежелательному расколу с Башаром Асадом, требующим от Тегерана воздержаться от нанесения ударов по Израилю с его территории. Похоже, на данный момент иранцы предпочитают не рисковать, нанося в ответ на израильские ВВС тактические удары по американских объектам в Сирии и Ираке».
Таким образом, израильский эксперт убеждена, что удары по проиранским объектам в Сирии будут продолжатся. При этом опорные базы российского контингента в Сирии будут по-прежнему оставаться «зоной безопасности».
Кармит Валенси рассказала, что с 2018 года между Москвой и Тель-Авивом действует отлаженный механизм деконфликтной ситуации.
«Обычно Израиль информирует Россию о своих атаках до их начала, - уточняет Валенси. – В случае нападения на близлежащие объекты (например, на порт в Тартусе или на склады аэропорта Алеппо) Россия будет знать об этом заранее, чтобы не рисковать своими силами. Помимо этого, израильтяне избегают атаковать объекты, на которых размещены российские военнослужащие».