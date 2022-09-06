Глава ООН просит Украину и Россию дать обещания

«В качестве первого шага российские и украинские силы должны взять на себя обязательство не вести никаких военных действий в направлении станции или с территории атомных электростанций. Запорожский объект и его окрестности не должны быть целью или площадкой для военных операций». Об этом на заседании Совбеза ООН заявил генсек организации Антониу Гутерриш.

По мнению генсека, обещание о прекращении военной активности может стать первым шагом в деэскалации ситуации на станции.