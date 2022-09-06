Россия не видит возможности говорить с Украиной по поводу Запорожской АЭС

Постоянный представитель России при ООН заявил, что Россия не уверена, что с Украиной возможно вести «какие-либо переговоры по Запорожской АЭС».

«Я не уверен, что с украинцами можно вести переговоры об этом, как и о многих других вопросах. Они не хотят ни о чем вести переговоры. Они говорят только, что им нужно вернуть станцию и все будет хорошо. У нас есть серьезные сомнения на этот счет с учетом того, как они действуют в отношении станции сейчас – обстреливают свой собственный ядерный объект», - заявил Небензя.