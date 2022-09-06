Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:27

В то время, когда Следственный комитет Армении расследует одно за другим дела карабахских военачальников, возлагая на них вину за поражение в 44-дневной войне, пристальное внимание приковано к еще одному генералу, Самвелу Бабаяну по прозвищу «Само», известному, как бывший «министр обороны» и «секретарь Совета безопасности» сепаратистского режим Ханкенди. Армянские СМИ утверждают, что Бабаян также может быть подвергнут аресту, поскольку 6 ноября 2020 года, то есть, за несколько дней до окончания войны, он покинул Карабах и отбыл в Ереван.

«Само» отреагировал на разговоры гневной отповедью на своей странице в Facebook, где написал, что 6 ноября он действительно уехал из Карабаха, но не по своей прихоти, а по заданию «президента» (то есть Араика Арутюняна) в с некоей конфиденциальной миссией, раскрыть которую он не может, поскольку речь идет о «государственной и служебной тайне». Бабаян также утверждает, что его отсутствие в Ханкенди не могло изменить ход 44-дневной войны, поскольку через день после его отъезда в Ереван, то есть, 7 ноября 2020 года, было эвакуировано оставшееся в Ханкенди гражданское население, а 9-го армянская сторона подписала трехстороннее Соглашение о капитуляции. «Узнав о московском Соглашении, я попытался все предотвратить, однако документ уже был подписан», - отметил «Само». Он также подтвердил, что его допрашивали в рамках продолжающегося расследования, связанного с 44-дневной войной в Армении. «Меня дважды приглашали на допросы, в ходе которых я дал разъяснения относительно моего участия в боевых действиях, - отметил Бабаян в одном из интервью. - В связи с чем заявляю: в случае, если вменяемые мне поступки, о которых пишут предвзятые медиаиздания, будут доказаны, я готов нести за них ответственность. В противном случае я буду добиваться привлечения к ответственности авторов клеветы и ложных доносов. Давайте наберемся терпения и будем следить за ходом судебных процессов». Следует напомнить, что Самвел Бабаян являлся одним из полевых командиров сепаратистского режима во время Первой карабахской войны, разрабатывал в мае 1992 года план оккупации Шуши и руководил наступлением на этот город со стороны Лачина. Позднее армянские войска под командованием Бабаяна заняли Зангиланский, Губадлинский, Джебраильский и Физулинский и большую часть Агдамского районов.

Во время 44-дневной войны в Карабахе «Само», занимавший пост так называемого «секретаря Совета безопасности», предложил использовать опыт Первой карабахской войне, что в итоге обернулась для армянской армии болезненными потерями. Речь идет о попытке армянской армии организовать контрнаступление в направлении возвышенности Лелетапе, которую армия Азербайджана освободила в апреле 2016 года. Смысл операции состояла в том, чтобы взять под огневой контроль дорогу Горадиз-Джебраил и окружить подразделения азербайджанской армии, наступавшие по Аразской долине в направлении Джебраила. Однако в результате серии встречных ударов азербайджанской армии армянские силы, пытавшиеся перейти в контрнаступление, для чего стянули в направлении села Горадиз Физулинского района крупные силы и технику, были разгромлены. По различным источникам, армяне потеряли тогда около 1500 солдат и десятки танков. Это была первая и последняя попытка крупномасштабного контрнаступления армянских войск за всю 44-дневную войну. В Ереване считают, что при попытке этого контрудара, план которого принадлежал Самвелу Бабаяну, армия Армении, по сути, лишилась своего стратегического резерва. С другой стороны, трудно предположить, что «Само» предварительно не согласовал этот план с генералами Генштаба и самим Николом Пашиняном. Что опосредованно подтвердил бывший начальник Генштаба Армении генерал Мовсес Акопян, заявивший, что за ходом неудачного контрнаступления на Лелетепе наблюдала по монитору супруга премьер-министра, Анна Акопян.

В настоящее время Следственный комитет Армении ведет расследование в отношении бывшего «министра обороны НКР» Джалала Арутюняна, получившего в ходе 44-дневной войны тяжелое ранение. В данный момент Арутюнян находится под подпиской о невыезде. Любопытно, что СК официально обвиняет в провале операции у Лелетепе не «Само», а Арутюняна, который был снят после предъявленного ему обвинения с должности начальника службы военного контроля Министерства обороны Армении. СК Армении заявляет, что 7 октября 2020 года Джалал Арутюнян проявил халатность в условиях, когда армянские подразделения уступали противнику в количественном и качественном соотношении в соотношении 1:5. Не исследовав боеспособность и возможности приданных ему подразделений, он, не остановив продвижение противника и не выявив его резервы, инициировал контрнаступление. При этом между армянскими подразделениями отсутствовало взаимодействие, вследствие чего был нарушен график наступления. Подразделения действовали несогласованно, некоторые части шли в атаку без огневой поддержки (в районе села Гаджар), тогда как другие еще даже не вышли на атакующие позиции. В результате, говорится в обвинительном заключении СК Армении, подразделения понесли большие потери в живой силе, танках и БМП и, оказавшись под угрозой окружения, были вынуждены отступить. Погибли 20 военнослужащих, были подбиты 19 из 44 танков, а также три из 29 БМП.

После неудачи Арутюнян решил в тот же день провести рейды, сформировав бронетанковую группу из двух подразделений. Однако 8 октября из-за низкого морально-психологического состояния личного состава и технических проблем атака была отложена. Зафиксировав скопление военнослужащих противника, азербайджанские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу личный состав и технику, что привело к новым потерям. Хотя Следственный комитет не уточняет общее число потерь в результате ударов по району сосредоточения армянских войск 8 октября, известно, что группировка была уничтожена в результате массированных ударов артиллерии, систем реактивного залпового огня и другими огневыми средствами азербайджанской армии.