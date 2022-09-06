Подразделения вооруженных сил Армении в ночь с 6 на 7 сентября обстреляли позиции азербайджанской армии на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана.

«С 19:50 6 сентября по 01:20 7 сентября подразделения ВС Армении c позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечарского района и Нораван Гаракильсинского района, из стрелкового оружия различного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик Кельбаджарского района и Ахмедли Лачинского района», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры, отмечается в сообщении военного ведомства.