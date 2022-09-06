Генпрокуратура займется незаконной вырубкой деревьев в Ленкорани

В Визазаминском лесничестве Ленкоранского регионального центра лесного хозяйства выявлена незаконная вырубка деревьев. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В совместном сообщении Государственной службы экологической безопасности и Службы развития лесов при Минэкологии говорится, что в ходе проведенных контрольных мероприятий была установлена незаконная вырубка деревьев в лесу.

По данному факту составлен акт, собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру для проверки и правовой оценки, поскольку размер причиненного ущерба создает состав преступления.