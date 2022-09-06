Генштаб Украины о тяжелых боях в Донбассе

За прошедшие сутки украинские военные отбили восемь попыток наступления войск РФ в Донбассе. В сообщении пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины говорится, что удалось успешно отразить атаки россиян в районе населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают россиянам продвигаться вглубь территории Украины.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация, напоминают украинские СМИ.