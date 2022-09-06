Евросоюз поставил Грузии условия

На совете ассоциации Евросоюз-Грузия европейская сторона огласила условия, при выполнении которых Грузия получит статус кандидата для вступления в организацию, пишет Deutsche Welle.

Среди условий были названы реформирование судебной системы, придание большей свободы СМИ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Грузия должна придерживаться верховенства закона. По его мнению, в стране должен быть достигнут национальный консенсус о вступлении в Евросоюз, а в процессе интеграции в ЕС необходимо задействовать весь политический спектр Грузии. Ответственность за исполнение требований будет нести правящая партия "Грузинская мечта".

Помимо вступления в Евросоюз, на совете обсуждались темы Брюсселя и Тбилиси, война России против Украины, а также ситуация в сепаратистских регионах Грузии. Жозеп Боррель заверил грузинскую сторону в поддержке территориальной целостности страны и пообещал помочь с укреплением кибербезопасности государства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что его правительство исполнит все критерии Евросоюза, потому что оно готово к работе со всеми политическими партиями и гражданским обществом.