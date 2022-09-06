По оценке президента РФ, только 2 корабля из 87 кораблей отправились в Африку. На них было 67 тыс. тонн из 2 млн тонн зерна. В силу этого Владимир Путин считает, что, возможно, стоит ограничить вывоз зерна из Украины. Он пообещал посоветоваться об этом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Москва сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено. Однако в результате оно было направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС. Российские СМИ сообщают, что так сказал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме-2022, который проходит во Владивостоке.

Российский президент сообщил, что в рамках всемирной программы ООН, которая помогает нуждающимся странам, было загружено всего два корабля, которые вывезли из Украины 67 тыс. т из 2 млн т зерна. «Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны. Как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжат обманывать», - утверждает Владимир Путин.

По его мнению, «при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать». Это способно привести «к небывалой гуманитарной катастрофе», считает Путин. «Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции господином Эрдоганом», - уточнил президент РФ.

22 июля Россия и Украина при участии Турции и ООН договорились о вывозе зерна из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного. К концу августа Украина экспортировала уже 1 млн т продовольствия.