В США спрогнозировали, когда Украина может освободить Крым

Украинская армия имеет все шансы до конца 2022 года отбросить российские войска на позиции 23 февраля. Возвращение Крыма возможно уже в 2023 году. Об этом заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес украинским СМИ.

"Я уверен, что у россиян нет воли к борьбе. Они не идут в армию. Кремль ищет резервы в Северной Корее, Африке, Сирии. Даже по тюрьмам, чтобы кого-то заставить воевать в составе... русской армии... Все это подсказывает, что россияне уязвимы и истощены", - считает американский военный.

По словам Ходжеса, "в следующие несколько недель нас ждут тяжелые бои, и потенциально, что российские войска посыпятся. Я не вижу, как они могут улучшить свое положение в ближайшее время. Однако мы (США) должны предоставить Украине все необходимое".