Обманувший экс-депутата Багиров предстанет перед судом

В ближайшие дни перед судом предстанет Эльчин Багиров, обвиняемый в мошенничестве в отношении экс-депутата Верховного Меджлиса Нахчывана, бизнесмена Насруллы Байрамова.

Как сообщает haqqin.az, предварительное расследование по уголовному делу Эльчина Багирова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, завершено. Материалы по уголовному делу направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Азера Пашаева.

Кроме Н.Байрамова, потерпевшими по уголовному делу признаны еще шесть человек – Заур Мирзоев, Натаван Акперова, Сабухи Тагиев, Рашад Ширинов, Самир Дашдамиров и Садиг Акперов.

Отметим, что Багиров под предлогом заняться арматурным бизнесом получил от Байрамова 230 тысяч манатов.