США не отреагировали на просьбу Турции

Соединенные Штаты хранят молчание в связи с преследованием Грецией турецких истребителей во время миссий НАТО. В Вашингтоне не отвечают даже на прямые вопросы журналистов об этом, пишет газета Türkiye.

На вопрос неназванного журналиста «Греческие С-300 заблокировали турецкие F-16, выполняющие миссии НАТО. Как вы думаете, это приемлемое поведение?» пресс-секретарь Пентагона и бригадный генерал Патрик Райдер ответил: «Мне нечего сказать об этом».

Соединенные Штаты игнорируют этот вопрос и как государство, и как член НАТО.