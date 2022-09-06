Какое оружие Россия закупает у Северной Кореи
КНДР могла продать России реактивные системы залпового огня КН-09 и КН-25, пишет Military Watch Magazine.
Эксперты предполагают, что Москва могла заинтересоваться этими системами и приобрести их у Пхеньяна для войны в Украине. Артиллерийская система КН-25 способна поражать цели на дальности до 380 км и может работать в паре с системой КН-09, дальность стрельбы которой до 200 км. Обе были разработаны для максимальной мобильности, как и американская HIMARS.
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