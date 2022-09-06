Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что «Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий в Украине». По его словам, Москва пытается закончить то, что началось в 2014 году, пишут российские СМИ.

На вопрос, что Россия приобрела и что потеряла из-за войны в Украине, Путин заявил: «Уверен, ничего мы не потеряли. Главное приобретение - укрепление нашего суверенитета. Поляризация пойдет только на пользу. Все ненужное и вредное будет отторгнуто. Будем только набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все наши шаги в этом направлении направлены на укрепление суверенитета. А второе и самое главное. Хочу подчеркнуть это еще раз. Это часто звучит. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить».

По словам Путина, военные действия на востоке Украины в 2014 году начали после «госпереворота» в Киеве те, «кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа»: «После многократных попыток решить это мирным путем Россия приняла решение ответить зеркально, как действовал потенциальный противник. Все наши действия направлены на помощь людям, которые там проживают. Это наш долг и мы исполним его до конца. В конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны».