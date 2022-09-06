Ильхам Алиев об углублении сотрудничества Азербайджана и Японии

Президент Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Японии Фумио Кисиде по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.

В письме главы азербайджанского государства говорится: «В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Японией. Сердечно поздравляю Вас с этим знаменательным событием, передаю Вашему дружественному народу самые добрые и искренние пожелания».

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Японией: «Отрадно, что за истекший период наши дружественные связи получили развитие, расширилось наше сотрудничество в экономической, энергетической, инвестиционной, финансовой и других сферах, представляющих взаимный интерес. Компании, представляющие Японию, привлечены к ряду важных проектов в нашей стране и успешно осуществляют деятельность. В то же время заслуживает одобрение наше эффективное взаимодействие в энергетическом секторе, который является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества».

Глава государства указал, что сегодня есть «широкие возможности для дальнейшего углубления связей между нашими странами, основанных на взаимном уважении и доверии, и нашего сотрудничества в различных областях», и выразил уверенность, что, «используя эти возможности, совместными усилиями мы добьемся дальнейшего развития и укрепления традиционно дружественных азербайджано-японских отношений и взаимовыгодного сотрудничества».