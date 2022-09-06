Пашинян: Надеемся при поддержке России наладить отношения с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку ведут интенсивный разговор по Карабаху.

"Мы надеемся на поддержку РФ не только как стратегического союзника Республики Армения, но и очень близкого партнера Азербайджана. Для Азербайджана это тоже открывает возможности", - сказал Пашинян на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он добавил, что Армения стремится к налаживанию отношений с Турцией при поддержке России.

"У нас уже начался разговор с Турцией. Мы надеемся с поддержкой России наладить отношения с Турцией", - сказал Пашинян.