Ильхам Алиев поздравил Лиз Трасс и отметил вклад Великобритании

«Соединенное Королевство является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в поздравительном письме премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс.

Глава государства отметил, что британские компании, в том числе BP, успешно работают в Азербайджане и участвуют в реализации ряда важных проектов.

«Наше долгосрочное и продуктивное сотрудничество в энергетическом секторе, являющееся одним из приоритетных направлений сотрудничества, играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Проводимые в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях капитальные реставрационные и восстановительные работы создали благоприятные условия для дальнейшего расширения охвата нашего партнерства. Мы высоко ценим вклад Соединенного Королевства в работу по очистке этих территорий от мин», - говорится в письме.