Гидрометслужба о капризах погоды в Азербайджане

Прохождение холодных атмосферных фронтов через территорию Азербайджана привело к значительному снижению температуры воздуха, а также к ливневым дождям. В некоторых регионах Азербайджана за два дня количество осадков превысило месячную норму, сказала глава Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Умайра Тагиева.

По словам Тагиевой, наибольшее количество осадков выпало в Ленкорани - 80 мм (136 процентов месячной нормы), Астаре - 59 мм (117 процентов), Шеки - 62 мм (74 процента).

«6 сентября на территории Кедабекского района выпал град диаметром 12 мм. Температура воздуха была на 4,6 градуса ниже климатической нормы. Неустойчивые погодные условия с периодическими осадками продолжатся до полудня 8 сентября», - сказала Тагиева.

За последние десять лет подобные погодные условия в первой декаде сентября были зафиксированы в 2016 году, напомнила Тагиева.