Какие секретные документы хранил Трамп?
ФБР обнаружило в резиденции Мар-а-Лаго бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа документ, в котором подробно описан ядерный потенциал и другие оборонные возможности иностранного государства, сообщила газета The Washington Post.
Помимо этого, в Мар-а-Лаго были найдены документы, допуск к которым не имели даже некоторые члены правительства. Многие бумаги, обнаруженные у Дональда Трампа, названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными".
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