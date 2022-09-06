Офис Зеленского заявил об освобождении города в Украине

Вооруженные силы Украины применили новую тактику и за сутки освободили от россиян целый город. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал такое заявление в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным, не называя названия города до официального сообщения Генштаба ВСУ, передает УНИАН.

"Город, который мы не называем, за сутки одним ударом захватили. Это очень большой успех… Российские части брали аналогичные города несколько недель… Эта тактика застала их врасплох очень сильно, они не успели ничего сделать, сообразить даже", – отметил Арестович.

По его словам, единственное место, где россияне сейчас наступают, это Бахмутское направление: "В остальных местах либо стационарный фронт, либо мы наступаем".