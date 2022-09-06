Молдова хочет подписать с Азербайджаном газовый контракт

«Молдова рассматривает возможность подписания долгосрочного контракта о поставках газа с Азербайджаном». Об этом заявил вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, выступая на молдавском телевидении.

По его словам, правительство Молдовы готовится к чрезвычайным ситуациям и обсуждает подписание долгосрочного контракта на поставку газа с Румынией и Азербайджаном.

Вице-премьер отметил, что Молдова подключена к Европейскому сообществу операторов магистральных сетей в области электроэнергетики, и это дает больше возможностей, в том числе по закупке у Румынии или других стран ЕС, но по очень высоким ценам.

«У Молдовы имеются запасы в 35 млн кубометров газа, которых зимой хватит максимум на 10 дней. Однако этого срока властям достаточно, чтобы в случае экстренной ситуации найти газ из других источников», - сказал Спыну.