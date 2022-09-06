Президент РФ подчеркнул, что российских бизнесменов предупреждали о подобном исходе событий. «Я предупреждал - я им в свое время говорил - вы там набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали, счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом», - сказал президент России.

Российские бизнесмены не потеряли бы яхты, если бы они находились в России, заявил президент страны Владимир Путин 7 сентября в выступлении на Восточном экономическом форуме, пишут российские СМИ.

По его словам, «лучше бы лодки здесь держали, а деньги бы вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры». В этом случае бизнесмены «ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине, и прибыли бы получали от вложенных денег».

На реплику ведущего заседания, управляющего директора РБК Ильи Доронова: «ну кто же мог подумать, что пойдут на такое», Путин ответил: «А я говорил об этом, и предупреждал. Не потому что я умнее, а потому что информации больше. Многие, кстати, в том числе сидящие в этом зале, понимая это, ничего там особенно не держали за бугром, а все здесь, в дом, и оказались правы».

После вторжения России в Украину многие западные страны ввели санкции против России, в частности, были заморожены активы и имущество российских бизнесменов, под арест попали десятки яхт.