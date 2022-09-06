Азербайджан и Молдова договорились о поставках пшеницы

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов обсудил в ходе встречи с президентом Ассоциации экспортеров и производителей сельхозпродукции и зерновых Молдовы Игорем Григорьевым поставки пшеницы в Азербайджан. Об этом пишут молдавские СМИ.

«Агентство государственных резервов Азербайджана обратилось с запросом на поставку 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы из Молдовы, предлагая взамен удобрения для нужд сельского хозяйства», - сказал Григорьев в ходе встречи.

По его словам, поставки должны быть осуществлены с октября 2022 года по февраль 2023 года, то есть по 20 тысяч тонн пшеницы в месяц.

«Я считаю, что это хорошая возможность для наших производителей принять участие в сделке, и первым шагом является аукцион, объявленный Агентством материальных резервов Молдовы для пополнения объемов продовольственной пшеницы в госрезерв. Призываю сельхозпроизводителей зарегистрироваться до 12 сентября на аукцион, чтобы потом они могли также участвовать в тендере, организованном для Азербайджана», - сказал Григорьев.