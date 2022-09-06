Памятнику Пашиняну уже в пятый раз отломили голову

Памятнику Никола Пашиняна, который несколько месяцев назад перенесли с шоссе Иджеван-Ноемберян во двор местной церкви, уже в пятый раз отломили голову. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Однако местные власти и бизнесмены уже специализировались на ремонте этой статуи, и уже вчера рано утром все было отреставрировано и восстановлено. Каждый раз, когда памятник Николу Пашиняну ломают, его ремонтируют с такой скоростью, словно от этого зависит судьба армянской нации.

По словам нашего источника, возле статуи установлено несколько камер, чтобы вандалы этого больше не повторили», - отмечает «Грапарак».